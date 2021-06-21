ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с участием руководителя Администрации Главы государства Алхаса Квициниа, секретаря Совет безопасности Сергея Шамба, генерального прокурора Адгура Агрба, председателя Службы государственной безопасности Роберта Киут и министра внутренних дел Дмитрия Дбар.
На совещании обсуждались предложения по реформированию системы правоохранительных органов, разработанные рабочей группой по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов.
На совещании также обсудили ход расследования резонансных преступлений. Генеральный прокурор, председатель СГБ и министр внутренних дел доложили Главе государства о предпринимаемых мерах по раскрытию данных преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.