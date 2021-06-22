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Абхазия Информ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТОРГОВЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Вторник, 22 июня 2021 21:51
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТОРГОВЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. В целях профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций в период курортного сезона 2021 года, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об упорядочении торговли продовольственными товарами на ул. Набережная Махаджиров и ул. Набережная Диоскуров».

Согласно распоряжению, в местах выносной торговли, не имеющих водоснабжения и подключения к городской системе канализации, разрешается реализация безалкогольных и слабоалкогольных напитков, мороженого, кондитерских изделий заводского изготовления в индивидуальной упаковке, мучных изделий (булочки, пирожки с овощами и фруктовыми начинками) в индивидуальной упаковке, воздушной кукурузы (поп-корн) из специализированных аппаратов, горячей вареной кукурузы, табачных изделий.

В стационарных местах торговли и общественного питания, имеющих централизованное водоснабжение и подключение к городской системе канализации, дополнительно разрешается реализация и изготовление мягкого мороженого; безалкогольных и слабоалкогольных напитков не заводского изготовления в одноразовой посуде, в том числе горячих напитков (чай, кофе); овощных и фруктовых салатов; доготовку из полуфабрикатов и разогрев готовых изделий, изготовленных предприятиями пищевой промышленности общественного питания, имеющими санитарно-гигиенические заключения на данный вид деятельности, при условии выдачи клиенту в одноразовой посуде; безкремовые кондитерские изделия заводского изготовления, либо изготовленные индивидуальными предпринимателями, имеющими санитарно-гигиеническое заключение на данный вид деятельности.

На набережных Махаджиров и Диоскуров в подобных местах торговли запрещается приготовление первых и вторых блюд; блюд изготавливаемых на открытом огне; выпечки мучных и кондитерских изделий; сахарной ваты.

Санитарно-эпидемиологическая станция администрации г. Сухум будет осуществлять систематическую проверку соблюдения коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями требований распоряжения главы столицы.

Об этом сообщает сайт администрации Сухума.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 22 июня 2021 21:52

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