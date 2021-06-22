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Абхазия Информ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Новости Вторник, 22 июня 2021 22:44
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Седьмой международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» открылся в Государственном русском театре драмы в понедельник 21 июня.

«Сегодня мы открываем седьмой международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека». Во всем мире сейчас какая-то нестабильность, лихорадит не только экономические, политические системы, но и наши души. Есть ощущение, что мир постепенно сползает к какому-то хаосу, к какой-то потере себя», – сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, открывая фестиваль.

На помощь к людям в такой нестабильной обстановке в мире может прийти искусство, культура, отметил он.

«Я очень рад, что сегодня мы с вами вместе окажемся участниками удивительного театрального путешествия, протяженностью в несколько часов. Фазиль Искандер это культурный мост, объединяющий Абхазию и Россию. Никто на русском языке не сказал лучше о природе абхазского человека, никто не смог раскрыть внутренние механизмы абхазской жизни, причем сделать это с любовью, с человечностью, с мягкой иронией и с состраданием», - подчеркнул Хинтба.

Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба поприветствовал гостей и участников фестиваля:

«Уважаемые гости, дорогие друзья !

От имени Министерства культуры Абхазии и от себя лично рад  приветствовать вас на VII  международном фестивале культуры «Стоянка человека». 

Отрадно отметить что, за годы проведения фестиваля прошло множество интересных проектов — выставок, кинопоказов, театральных постановок, конкурсов, конференций и круглых столов, создана карта достопримечательных мест по следам Искандера в Сухуме. Приятно, что с каждым годом фестиваль набирает обороты, привлекает новую аудиторию.

Для работы в лаборатории в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов. Выражаю  им благодарность, организаторам и всем причастным к сегодняшнему мероприятию за возможность реализации и развития этого проекта».


На открытии фестиваля будут представлены четыре эскиза, подготовленные в рамках режиссерской лаборатории  «Сандро». Для работы над четырьмя постановками по главам из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

По итогам показов эскизов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и таким образом будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Второй этап фестиваля «Стоянка человека» пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот».

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля «Стоянка человека».

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 22 июня 2021 22:56

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