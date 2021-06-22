ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 113 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 456 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 113 из них

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 человека, у 63 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ умерла пациентка 1952 года рождения.