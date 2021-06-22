ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 113 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 456 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 113 из них
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 человека, у 63 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ умерла пациентка 1952 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16480 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15294 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.