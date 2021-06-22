Прошу вас носить маски соблюдать социальную дистанцию. Не скапливаться в большом количестве в закрытых помещениях соблюдать все рекомендации врачей.

Минздрав и руководство страны делает все возможное по стабилизации ситуации, но без вашей помощи нам не справиться

Эдуард Бутба: Уважаемые граждане! В очередной раз обращаюсь к вам. Хочу довести до вашего сведения, что ситуация по коронавирусной инфекции усугубляется.

Сухум. 22 июня 2021. Абхазия-Информ. В последнюю неделю, в республике резко возросло число людей зараженных Covid-19. Медики бьют тревогу! Министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и главный санитарный врач Сухума опять обращаются с призывом к гражданам Абхазии – соблюдать санитарные нормы.

Прошу вас также довести эту информацию до родственников, членов семьи, друзей.

Уважаемые граждане, прислушайтесь к мнению врачей и всего медицинского сообщества. Это очень важно!!!

Людмила Скорик: В нашей республике опять мы начали терять своих близких, своих старших. Коронавирусная инфекция страшна, как раз для этой категории наших близких людей. А переносим вирус именно мы с вами, люди молодого возраста, люди с хорошим иммунитетом. Мы несем эту инфекцию к себе в дом.

Очень часто в Гудаутском госпитале наши медики делают больше чем боги. Они спасают тех, кого уже казалось спасти просто невозможно. А мы продолжаем с вами смеяться и не верить в эту инфекцию.

У нас был горький опыт в 2020 году. Однако же мы опять продолжаем с вами проводить массовые мероприятия, опять участвуем в увеселительных мероприятиях… Неужели не хватит того периода, который мы с вами прошли осенью 2020 года?!

Может быть нужно начать с каждого из нас? Давайте оденем маски, выйдем на улицы и спросим у каждого своего друга, своего близкого, почему он не носит эту маску точно также?

Почему мы не задумываемся о том, что инфекция есть, она забирает наших граждан. Сколько бы Минздрав, сколько бы руководство нашей страны не делало, для того чтобы остановить распространение инфекции, никогда мы не остановим ее, если каждый из нас не будет соблюдать все те меры профилактики, которые известны этому миру уже на протяжении полутора лет.

Ведь пандемия не сегодня началась, она уже на протяжении полутора лет. И такие меры как ношение маски, как обработка рук и соблюдение социальной дистанции вполне достаточно, чтобы сократить распространение инфекции в нашем обществе.

Так почему же мы не начнем соблюдать все это? Почему санитарные врачи, эпидемиологи это делают, врачи в лечебных учреждениях это делают, а почему вы не делаете это, как граждане этой страны?!

Алла Беляева: Уважаемые сограждане! Сегодня СЭС г. Сухум получила 88 новых положительных анализов. Это значит что 88 человек заболели, а у этих людей есть семьи. И кто-то их них перенесет это заболевание на амбулаторном лечении, кто-то попадет в больницу, а кто-то, к сожалению, погибнет.

У всех нас нет ничего более ценного, чем наши собственные жизнь и жизнь наших близких. Пожалуйста берегите себя и жизнь своих близких. Это то, что восстановить невозможно.

Помните, можно восстановить все, кроме жизни своих близких.

Пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности! Неужели посещение праздника стоит жизни ваших родных. Оденьте маску в общественном транспорте, оденьте маску если заходите в магазин.

Поверьте это не так тяжело, а вот дышать кислородом в больнице вот это на самом деле очень тяжело.