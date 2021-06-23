ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения мероприятий по выявлению майнинг-ферм сотрудниками отдела милиции г. Пицунда совместно с сотрудниками МОБ Управления внутренних дел по Гагрскому району выявлены действующие криптоустройста, расположенные в здании птицефабрики. Ранее данный объект уже был закрыт и опечатан.

Аппараты по добыче криптовалют изъяты на ответственное хранение и помещены под охрану на специализированный склад, оборудованный для данных целей министерством внутренних дел Абхазии.

По данному факту сотрудниками департамента по энергонадзору Госстандарта РА составлен соответствующий материал, который будет направлен в суд Гагрского района для принятия законного решения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.