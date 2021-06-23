«РАССКАЗ МУЛА СТАРОГО ХАБУГА» – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕЖИССЁРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «САНДРО»

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. В результате синтеза оценок профессионального жюри, экспертов и итогов зрительского голосования победителем режиссёрской лаборатории «Сандро», посвящённой творчеству Фазиля Искандера, признан эскиз «Рассказ мула старого Хабуга» в постановке Антона Корнилова.

В эскизе приняли участие: заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Кирилл Клименко и Саид Лазба.

Антон Корнилов в 2018 году окончил режиссёрский факультет Театрального института им. Бориса Щукина (мастерская М.Б.Борисова). Педагог по актёрскому мастерству и режиссуре ГИТИС.

Театр проведёт переговоры с режиссёром Антоном Корниловым по постановке в 2022 году полноценного спектакля на основе победившего эскиза.