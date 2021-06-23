АНСАМБЛЬ «АБАЗА» ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Новости Среда, 23 июня 2021 13:32
Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. Детский государственный хореографический ансамбль «Абаза» получил Гран-при на первом Международном конкурс-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Невский проспект» в номинации «хореография» в возрастной категории до 13 лет.
Художественный руководитель ансамбля Циала Чкадуа.
Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.