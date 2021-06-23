АСКАР АБДРАЗАКОВ ВЫСТУПИТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Органном зале Пицундского храма состоится выступление артистов Башкирского театра оперы и балета.

В программе вечера прозвучат популярные романсы и арии в исполнении известного оперного баса, художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Аскара Абдразакова.

Концертный хор «BashOpera» представит программу «…О вечном». Поклонников духовной музыки ждёт исполнение нескольких номеров из православного шедевра Александра Гречанинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста» (№2, соч. 29) для смешанного хора a cappella и «Мессы» для смешанного хора, солистов, струнного оркестра, органа, литавр и арфы современного молдавского композитора Владимира Чолака. Сочинение прозвучит в переложении для хора в сопровождении фортепиано и органа.