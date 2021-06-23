В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ПРОШЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. На специально оборудованных учебных местах военнослужащие повторили меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, занимались выверкой и единообразием прицеливания, выполняли норматив по разборке-сборке автомата, метали ручные гранаты, тренировались в правильной изготовке к бою. Те, кто отработал нормативы по огневой подготовке на каждом учебном месте, выполняли стрелковые упражнения.
На полигоне Министерства обороны военнослужащие оборонного ведомства, офицеры Генерального штаба при отработке элементов боевой стрельбы, продемонстрировали отличную выучку и мастерство.
Как отметил руководитель занятий начальник Управления боевой и морально-психологической подготовки полковник Беслан Мушба, – подобные практические занятия проводятся регулярно и направлены на повышение уровня боевой подготовки военнослужащих.
По окончании стрельб каждый военнослужащий получил оценку в соответствии со своими результатами.