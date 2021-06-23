В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ПРОШЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. На специально оборудованных учебных местах военнослужащие повторили меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, занимались выверкой и единообразием прицеливания, выполняли норматив по разборке-сборке автомата, метали ручные гранаты, тренировались в правильной изготовке к бою. Те, кто отработал нормативы по огневой подготовке на каждом учебном месте, выполняли стрелковые упражнения.