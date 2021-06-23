 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ В. ГАБНИЯ

Новости Среда, 23 июня 2021 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ В. ГАБНИЯ

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении умышленного поджога автомобиля марки "Toyota Land Cruiser 200", имевшего место примерно в 03.40 час. 22 июня в г. Сухум, задержан Аргун Дмитрий Заканбеевич.

Как ранее сообщалось, 22 числа в г. Сухум на тот момент неустановленным лицом, имевшим прямой преступный умысел на уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений и действующим общеопасным способом, используя заранее приобретенную легковоспламеняющуюся жидкость, был совершен поджог автомобиля "Toyota Land Cruiser 200". В результате совершенных деяний уничтожено имущество, принадлежащее Габния В. В., материальный ущерб составил 3.000.000 рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 164 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Аргун Дмитрий Заканбеевич, являясь подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 113 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 217 (Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РА, с 30 апреля текущего года был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от следствия и суда.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 23 июня 2021 17:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ПРОШЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВАЛИЛИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ! »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.