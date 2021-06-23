ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ В. ГАБНИЯ

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении умышленного поджога автомобиля марки "Toyota Land Cruiser 200", имевшего место примерно в 03.40 час. 22 июня в г. Сухум, задержан Аргун Дмитрий Заканбеевич.

Как ранее сообщалось, 22 числа в г. Сухум на тот момент неустановленным лицом, имевшим прямой преступный умысел на уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений и действующим общеопасным способом, используя заранее приобретенную легковоспламеняющуюся жидкость, был совершен поджог автомобиля "Toyota Land Cruiser 200". В результате совершенных деяний уничтожено имущество, принадлежащее Габния В. В., материальный ущерб составил 3.000.000 рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 164 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Аргун Дмитрий Заканбеевич, являясь подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 113 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 217 (Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РА, с 30 апреля текущего года был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от следствия и суда.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.