ПРОВАЛИЛИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ!
Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. По результатам первого экзамена по биологии для поступающих в Ярославский государственный медицинский университет ни один из абитуриентов не смог получить проходного балла.
Экзамены проходили на базе Абхазского госуниверситета. Чтобы освоить существующие квоты, министром по ЧС Абхазии и ректором АГУ было принято решение направить в Ярославский медуниверситет студентов биохимического факультета АГУ, показывающие отличные результаты в учебе.
По словам главы спасательного ведомства Льва Квициния, крайне важно направлять на обучение в зарубежные вузы ребят с соответствующим уровнем подготовки. В противном случае ставится под сомнение репутация как самого ведомства, делегировавшего того или иного абитуриента, так и страны в целом.
Таким образом, студентами Ярославского медицинского университета становятся трое наших соотечественников, причем один из них является потомком абхазских репатриантов из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, что соответствующее соглашение между Ярославским медицинским университетом и МЧС Абхазии было подписано в мае этого года.
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