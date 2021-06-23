ПРОВАЛИЛИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ!

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. По результатам первого экзамена по биологии для поступающих в Ярославский государственный медицинский университет ни один из абитуриентов не смог получить проходного балла.

Экзамены проходили на базе Абхазского госуниверситета. Чтобы освоить существующие квоты, министром по ЧС Абхазии и ректором АГУ было принято решение направить в Ярославский медуниверситет студентов биохимического факультета АГУ, показывающие отличные результаты в учебе.