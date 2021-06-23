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Абхазия Информ

ПРОВАЛИЛИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ!

Новости Среда, 23 июня 2021 17:47
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ПРОВАЛИЛИСЬ НА ЭКЗАМЕНАХ!

Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. По результатам первого экзамена по биологии для поступающих в Ярославский государственный медицинский университет ни один из абитуриентов не смог получить проходного балла.

Экзамены проходили на базе Абхазского госуниверситета. Чтобы освоить существующие квоты, министром по ЧС Абхазии и ректором АГУ было принято решение направить в Ярославский медуниверситет студентов биохимического факультета АГУ, показывающие отличные результаты в учебе.

По словам главы спасательного ведомства Льва Квициния, крайне важно направлять на обучение  в зарубежные вузы ребят с соответствующим уровнем подготовки. В противном случае ставится под сомнение репутация как самого ведомства, делегировавшего того или иного абитуриента, так и страны в целом.

Таким образом, студентами Ярославского медицинского университета становятся трое наших соотечественников, причем один из них является потомком абхазских репатриантов из Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что соответствующее соглашение между Ярославским медицинским университетом и МЧС Абхазии было подписано в мае этого года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 23 июня 2021 17:49

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