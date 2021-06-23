НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ

На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии наличных денежных средств, оружия и боеприпасов из Абхазии в Россию.

При проведении устного опроса в ходе осуществления таможенного контроля на вопрос о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, наличной иностранной и российской валюты мужчина ответил отрицательно.

Автомобиль, вызвавший подозрение, был направлен на осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. При таможенном осмотре и последующем досмотре в салоне транспортного средства под передним пассажирским сиденьем в пакете таможенники обнаружили восемь пачек наличных денежных средств в российской валюте на общую сумму более 4,05 млн рублей.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

В ходе дальнейшего досмотра машины за задним пассажирским сиденьем таможенники обнаружили ружье, предположительно «Сайга», а также нож. Под сиденьем были найдены коробки с 28 патронами. Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов у мужчины отсутствовали.

Незаконно перемещаемый товар изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере». Изъятое оружие и боеприпасы направлены на таможенную экспертизу.