КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Далее, проект «Криптовалютный рай» предусматривал, что, «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны».

Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». «Пресс-секретарь министерства экономики подтвердил «РИА Новости», что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством министерства экономики Абхазии».

Итак, в декабре 2017 года делегация министерства экономики Абхазии (в то время министр - А.А. Ардзинба, нынешний руководитель оппозиционной ОО «АНД») принимала участие в конференции “Art of Blockchain” в Санкт-Петербурге. «РИА Новости» 15 декабря 2017 года сообщает: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin».

Минэкономики Абхазии уже приводило подтверждение этого «родства» в прошлом году из открытых источников. Приходится напомнить факты, прямо указывающие на тех, кто легализовывал добычу криптовалют в нашей стране.

Минэкономики Абхазии уже приводило подтверждение этого «родства» в прошлом году из открытых источников. Приходится напомнить факты, прямо указывающие на тех, кто легализовывал добычу криптовалют в нашей стране. Итак, в декабре 2017 года делегация министерства экономики Абхазии (в то время министр - А.А. Ардзинба, нынешний руководитель оппозиционной ОО «АНД») принимала участие в конференции “Art of Blockchain” в Санкт-Петербурге. «РИА Новости» 15 декабря 2017 года сообщает: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin». Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». «Пресс-секретарь министерства экономики подтвердил «РИА Новости», что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством министерства экономики Абхазии». Далее, проект «Криптовалютный рай» предусматривал, что, «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны».

На упомянутой конференции А. Ардзинба обещал: «Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года».

На упомянутой конференции А. Ардзинба обещал: «Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года».