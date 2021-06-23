КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Среда, 23 июня 2021 19:22
Сухум. 23 июня 2021. Абхазия-Информ. 21.06.2021 г. оппозиционные «ФНЕА», «Аруаа», «Апсны», «АНД» в распространенном заявлении потребовали отставки министров правительства во главе с премьер-министром А. Анквабом. Поводом этого требования, как говорится в самом заявлении, послужили «публичные высказывания высокопоставленных членов Кабинета Министров на совещании у Президента Республики Абхазия Бжания А. Г. о сложившейся ситуации в энергетике».
Упомянутые ОО, ПП и РП обратились и в генпрокуратуру республики с требованием провести «тщательное расследование», не понимая очевидного факта – проведенное президентом республики совещание и есть предметное разбирательство сложившейся в электроэнергетике страны ситуации. Логично, что в случае выявленной необходимости к разбирательству подключатся и правоохранительные органы. Это понятно и без оппозиционных ОО, ПП и РП, являющихся ближайшими родственниками, а в некоторых случаях и прямыми «родителями» майнинговой проблемы в Абхазии.
Минэкономики Абхазии уже приводило подтверждение этого «родства» в прошлом году из открытых источников. Приходится напомнить факты, прямо указывающие на тех, кто легализовывал добычу криптовалют в нашей стране.
Итак, в декабре 2017 года делегация министерства экономики Абхазии (в то время министр - А.А. Ардзинба, нынешний руководитель оппозиционной ОО «АНД») принимала участие в конференции “Art of Blockchain” в Санкт-Петербурге. «РИА Новости» 15 декабря 2017 года сообщает: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin».
Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». «Пресс-секретарь министерства экономики подтвердил «РИА Новости», что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством министерства экономики Абхазии».
Далее, проект «Криптовалютный рай» предусматривал, что, «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны».
На упомянутой конференции А. Ардзинба обещал: «Собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны Правительство намерено к весне 2018 года».
12 июня 2018 года на пресс-конференции А. Ардзинба сказал: «Когда весь мир, и мы в том числе, поймем, что это было хорошо и нужно, будет уже поздно. Тогда мы не будем никому интересны. Если мы упустим время, то будем сожалеть о неиспользованном шансе».
6 ноября того же года в интервью ГИА «Апсныпресс» он заявил: «Абхазия может стать первой страной в мире, которая выпустит национальную валюту. Счет идет на недели!»
Еще один интересный факт из прошлой жизни нынешней оппозиции. Генеральная прокуратура Республики Абхазия, добиваясь реакции уполномоченного государственного органа, а именно - министерства экономики, в марте 2019 г. вынесла представление по поводу бесконтрольного использования электроэнергии. Однако, министерство экономики проигнорировало генеральную прокуратуру (ирония судьбы: сейчас ОО «АНД» под руководством А. Ардзинба само обращается к генеральной прокуратуре).
Почему проигнорировало? Потому что у минэкономики в тот период были другие хлопоты: 29 марта 2019г. оно внесло на рассмотрение Правительства Абхазии проект Закона «О регулировании предпринимательской деятельности по майнингу криптовалют», который предусматривал льготы для участников рынка, в том числе по отсрочке до 3 месяцев уплаты таможенных платежей при ввозе оборудования, а также по уплате лицензионного сбора на осуществление данной деятельности.
Что получается? Будучи министром и вице-премьером правительства, отвечающего за экономическое развитие страны, А. Ардзинба лоббирует добычу криптовалют и внедрение криптовалюты на государственном уровне, заключает соответствующие контракты по реализации этого проекта, а неожиданно став оппозиционером, пытается обвинить в этом других - тех, кто вынужден разгребать авгиевы майнингконюшни. Логичнее было бы авторам заявления внести свои рациональные предложения. Но им сегодня удобнее откреститься от своего недавнего прошлого. Такова политическая конъюнктура.
Авторы заявления вновь обращаются к теме перетока (необоснованного с их точки зрения) электроэнергии из Российской Федерации. Снова озвучивается тема и «долгов Правительства», которые, по утверждению авторов, «превысили два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов рублей и сопоставимы с собственным годовым доходом республиканского бюджета». Однако в заявлении не уточняется, какие именно долги имеются в виду и кем именно эти долги образованы.
В этой связи есть необходимость внести ясность в вопросы о «долговой яме», «миллиардных задолженностях» и о том, кто вырыл эту «яму».
Напоминаем, что в период с 2015 по 2020 годы прежняя власть, сформированная из представителей нынешней оппозиции (авторов заявления в том числе) организовала переток российской электроэнергии в объеме почти 1 миллиард кВтч на сумму 1 миллиард 152 миллиона рублей.
Финансовые расходы на оплату этого перетока были отнесены на Инвестпрограмму, то есть – на российскую же финансовую помощь. Так вот, почти полтора миллиарда рублей, предназначенных для содействия социально-экономическому развитию республики, Абхазия потеряла на перетоке электроэнергии благодаря нынешним возмущающимся оппозиционерам.
Более того, остаток задолженности за ими организованный переток электроэнергии сегодня превышает 600 миллионов рублей. Все это – к вопросу о «многомиллиардных долгах Правительства».
Без сомнения, для экономики нашей страны принципиально важно наведение порядка в пользовании электроэнергией, как и реабилитация всей системы. Поэтому, в целях квалифицированного, необремененного популистскими лозунгами и акциями, строительства надежной энергосети, уход в политическую отставку бывших во власти и вокруг нее представителей ОО, ПП, РП «АНД», «Аруаа», «Апсны» и «ФНЕА» было бы хорошим решением. После их самоустранения от публичных рассуждений на тему энергетики и т.п. процесс наверняка пойдет быстрее и качественнее.