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Абхазия Информ

КАБМИН ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НОШЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 24 июня 2021 13:08
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КАБМИН ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НОШЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб представил на рассмотрение президента Аслана Бжания проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на усиление мер уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Представленные главе государства предложения по совершенствованию уголовного законодательства предусматривают изменения санкций статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия:

- части первой с «лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового» до «лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо без такового»;

- части второй с «лишением свободы на срок от двух до шести лет» до «лишением свободы на срок от пяти до семи лет»;

- части третьей с «лишением свободы на срок от пяти до восьми лет» до «лишением свободы на срок от шести до восьми лет».

В соответствии с действующим Уголовным кодексом, предусмотренные частью первой статьи 217, относятся к категории преступлений средней тяжести. Учитывая, что в соответствии со статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, органы предварительного расследования и суды применяют в отношении лиц, привлекаемых к ответственности по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Увеличение санкции за преступления, предусмотренные частью первой статьи 217 Уголовного кодекса, в том числе создаст правовую основу для применения судами более суровых пресечения.

Вместе с тем, по мнению разработчиков законопроекта, одно лишь механическое увеличение санкций за совершение преступлений, предусмотренных статьёй 217 Уголовного кодекса, не приведет автоматически к тому, что к лицам, что к лицам, привлекаемым к ответственности по данной статье не будут применяться такие меры пресечения как подписка о невыезде, залог либо домашний арест. В этой связи проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 102, 106 и 106 прим.1 Уголовно-процессуального кодекса, направленные на то, чтобы такие меры пресечения как подписка о невыезде, залог и домашний арест не применяются в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств..

Также, учитывая то, что редакция Уголовного кодекса, действовавшая в период с 1 января 2007 года по 1 января 2016 года, не допускала назначения условного осуждения за совершение тяжких преступлений, а изменения, вступившие в силу с 1 января 2016 года, допускают назначения условного наказания лицам, совершивших тяжкие преступления, представленный Премьер-министром проект закона предполагает запретить применения условного осуждения за незаконный оборот оружия.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 24 июня 2021 13:09

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