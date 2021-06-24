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Абхазия Информ

АСКАР АБДРАЗАКОВ: В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ БЛАГОДАТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новости Четверг, 24 июня 2021 13:25
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АСКАР АБДРАЗАКОВ: В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ БЛАГОДАТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. В Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось выступление артистов Башкирского государственного театра оперы и балета.

В программе вечера прозвучали популярные романсы и арии в исполнении известного оперного баса, художественного руководителя театра, заслуженного артиста России, народного артиста Республики Башкортостан Аскара Абдразакова.

«В волшебном зале энергетика, знаете ли, очень благодатная, в этом зале невозможно не петь, ведь поет душа, поет откровение, сердца поют. Поэтому с большою благодарностью к Абхазии, мы уезжаем отсюда, наполненные прекрасным воздухом, этим прекрасным концертом. Концерт действительно состоялся, это исторический момент. И я думаю, что это станет хорошей, доброй традицией, когда наши народы будут объединяться друг с другом, жить и ездить друг к другу в гости», – поделился впечатлениями после концерта Аскар Абдразаков.

Концертный хор представил программу «…О вечном». Хор исполнил несколько номеров из православного шедевра Александра Гречанинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста» (№2, соч. 29) для смешанного хора a cappella и «Мессы» для смешанного хора, солистов, струнного оркестра, органа, литавр и арфы современного молдавского композитора Владимира Чолака. Сочинение прозвучали в переложении для хора в сопровождении фортепиано и органа.

Партию органа исполнил заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Лука Гаделия. В концерте приняла участие солистка Абхазской государственной филармонии им. Р.Д. Гумба Кристина Эшба.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 24 июня 2021 13:26

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