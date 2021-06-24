АСКАР АБДРАЗАКОВ: В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ БЛАГОДАТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«В волшебном зале энергетика, знаете ли, очень благодатная, в этом зале невозможно не петь, ведь поет душа, поет откровение, сердца поют. Поэтому с большою благодарностью к Абхазии, мы уезжаем отсюда, наполненные прекрасным воздухом, этим прекрасным концертом. Концерт действительно состоялся, это исторический момент. И я думаю, что это станет хорошей, доброй традицией, когда наши народы будут объединяться друг с другом, жить и ездить друг к другу в гости», – поделился впечатлениями после концерта Аскар Абдразаков.

Концертный хор представил программу «…О вечном». Хор исполнил несколько номеров из православного шедевра Александра Гречанинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста» (№2, соч. 29) для смешанного хора a cappella и «Мессы» для смешанного хора, солистов, струнного оркестра, органа, литавр и арфы современного молдавского композитора Владимира Чолака. Сочинение прозвучали в переложении для хора в сопровождении фортепиано и органа.

Партию органа исполнил заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Лука Гаделия. В концерте приняла участие солистка Абхазской государственной филармонии им. Р.Д. Гумба Кристина Эшба.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.