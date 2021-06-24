 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 24 июня 2021 13:38
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и контроля за исполнением рекомендации по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID 19, сотрудники Министерства туризма совместно с СЭС по городу Сухум проинспектировали объекты средств размещения. 

В ходе инспекции объектов размещения в городе Сухум, были сделаны устные замечания, выписан один штраф. 

Инспекции такого характера будут проходить на протяжении всего летнего курортного сезона во всех районах страны, Министерство туризма настоятельно рекомендует соблюдать «Рекомендации по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID 19» и призывает быть ответственными.

Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 24 июня 2021 13:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСКАР АБДРАЗАКОВ: В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ БЛАГОДАТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ В ГОСТИНИЦЫ КУБАНИ С 1 ИЮЛЯ НУЖЕН БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.