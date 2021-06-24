ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и контроля за исполнением рекомендации по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID 19, сотрудники Министерства туризма совместно с СЭС по городу Сухум проинспектировали объекты средств размещения.