ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СУХУМЕ
Новости Четверг, 24 июня 2021 13:38
Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и контроля за исполнением рекомендации по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID 19, сотрудники Министерства туризма совместно с СЭС по городу Сухум проинспектировали объекты средств размещения.
В ходе инспекции объектов размещения в городе Сухум, были сделаны устные замечания, выписан один штраф.
Инспекции такого характера будут проходить на протяжении всего летнего курортного сезона во всех районах страны, Министерство туризма настоятельно рекомендует соблюдать «Рекомендации по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID 19» и призывает быть ответственными.
Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.
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