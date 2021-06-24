АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Новости Четверг, 24 июня 2021 17:12
Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции COVID-19 24 июня.
С начала открытия пунктов вакцинации члены Кабинета Министров поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.
Среди прошедших вакцинацию также министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Абхазию в рамках межправительственных договорённостей 30 апреля 2021 года.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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