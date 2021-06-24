ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 119 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 447 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, у 72 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 24, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16693 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15327 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.