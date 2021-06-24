ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 119 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 447 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, у 72 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.