АРЕСТОВАН НА 30 СУТОК

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками милиции был задержан и в установленном порядке направлен на медицинское освидетельствование в Республиканский наркологический диспансер житель г. Гудаута Ажиба Раджаб Магомедович 1996 г.р., который от проведения тестирования отказался.

Суд Гудаутского района вынес постановление о виновности гражданина Ажиба в нарушении ч. 2 ст. 45 КоАП РА (незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования, совершенное повторно в течение года) и назначил меру административного взыскания в виде ареста сроком на 30 суток.

В поле зрения правоохранителей мужчина вновь попал после инцидента в одном из летних кафе городского парка в Гудауте, когда нарушая общественный порядок, вел себя вызывающе и на замечания не реагировал.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.