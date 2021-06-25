ДТП В ГУДАУТЕ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Автомобиль «TOYOTA» врезался в придорожное дерево. ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 02 часа 01 минуту. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен проезжим автотранспортом в Гудаутскую районную больницу.

Водитель автомобиля, Мазилова Вера Павловна, 1960 года рождения их Санкт-Пертербурга, была деблокирована спасателями и передана бригаде скорой помощи. Однако спасти её жизнь не удалось.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.