ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами т/п «Псоу» ГТК Абхазии, в результате таможенного досмотра ручной клади гражданина Российской Федерации была обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 3 000 шт. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухумском районе была подвергнута проверке ветеринарная клиника. В результате проверки была обнаружена система компьютерной радиографии на общую стоимость 170 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства РА.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

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Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту Управления ГАИ МВД «Бзыбь» было остановлено и подвергнуто осмотру автотранспортное средство. В результате осмотра салонного и багажного отделений была обнаружена табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия в количестве 10 000 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум был подвергнут проверке торговый павильон. В результате проверки были обнаружены предметы одежды в количестве 118 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.