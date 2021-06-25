ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Она посетила Вспомогательную школу, главные специалисты управления также были распределены по школам города.

По словам начальника Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил во всех школах в девять часов прошла торжественная линейка, посвященная празднованию «Последнего звонка».

В каждой школе учителя и ученики младших классов постарались организовать неповторимую и не похожую на другие празднества торжественную линейку. Руководители школ высказали добрые пожелания и слова напутствия выпускникам. Первый экзамен пройдет уже в ближайший понедельник, 28 июня. Выпускники будут сдавать экзамен по родному языку.



Об этом сообщает сайт столицы.