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Новости Пятница, 25 июня 2021 16:57
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Для 540 выпускников 26-и сухумских школ сегодня прозвенел последний звонок.

По словам начальника Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил во всех школах в девять часов прошла торжественная линейка, посвященная празднованию «Последнего звонка».

Она посетила Вспомогательную школу, главные специалисты управления также были распределены по школам города.

В каждой школе учителя и ученики младших классов постарались организовать неповторимую и не похожую на другие празднества торжественную линейку. Руководители школ высказали добрые пожелания и слова напутствия выпускникам. Первый экзамен пройдет уже в ближайший понедельник, 28 июня. Выпускники будут сдавать экзамен по родному языку.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 июня 2021 16:59

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