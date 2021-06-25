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Абхазия Информ

ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В СОЧИ

Новости Пятница, 25 июня 2021 17:03
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ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В СОЧИ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Представители МВД Абхазии встретились с коллегами из УВД по г. Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и посетили ситуационный центр ведущего курорта Юга России.

Заместитель министра ВД РА Беслан Чкадуа - начальник милиции общественной безопасности МВД Абхазии, начальник управления Госавтоинспекции МВД Батал Агрба, начальник УОБ МВД Лоу Инал-ипа, начальник отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД РА Эдуард Сиргинава и руководитель отдела связи, специальной техники и автоматизации УТО МВД Артур Петренко посетили УВД по г. Сочи, ознакомились с действующим АПК «Безопасный город», а так же посетили ситуационный центр курортного города.

Стороны обсудили вопросы организации дорожной безопасности и практику введения в эксплуатацию устройств фиксации нарушений ПДД на республиканских трассах и регулируемых перекрестках городской зоны. Обеспечение общественной безопасности и организацию видеомониторинга в публичном секторе, на территории административных объектов и ведомственных учреждений, коммерческих предприятий сферы услуг, а так же обеспечение камерами видеонаблюдения жилого сектора и расширение центра обработки данных концепции «Безопасный город» с организацией колл-центров по взаимодействию с общественностью и гражданским населением.

Представителей МВД Абхазии встречал заместитель начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, начальник УВД по г. Сочи Сергей Огурцов, руководители профильных подразделений Сочинского управления ВД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 25 июня 2021 17:05

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