ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В СОЧИ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Представители МВД Абхазии встретились с коллегами из УВД по г. Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и посетили ситуационный центр ведущего курорта Юга России.

Заместитель министра ВД РА Беслан Чкадуа - начальник милиции общественной безопасности МВД Абхазии, начальник управления Госавтоинспекции МВД Батал Агрба, начальник УОБ МВД Лоу Инал-ипа, начальник отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД РА Эдуард Сиргинава и руководитель отдела связи, специальной техники и автоматизации УТО МВД Артур Петренко посетили УВД по г. Сочи, ознакомились с действующим АПК «Безопасный город», а так же посетили ситуационный центр курортного города.