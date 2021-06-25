 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНЗДРАВ НАМЕРЕН РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТМЕНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Пятница, 25 июня 2021 20:09
Оцените материал
(0 голосов)
МИНЗДРАВ НАМЕРЕН РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТМЕНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. В Минздраве Абхазии состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рассматривались вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и порядок дальнейших действий исходя из складывающейся ситуации.

Как отметили медики, в стране наблюдается рост числа заболевших Covid-19, а также увеличилась обращаемость в медучреждения. Главврачи ковидных больниц отмечают, что корнавирусной инфекцией чаще начало болеть молодое поколение.

«Ребята от 16 лет поступают к нам, и очень быстро тяжелеют.  В основном болеют группами, они чаще всего посещали одни и те же мероприятия, торжества, свадьбы», – сказал главврач Сухумской инфекционное больницы Астамур Гуния.

Главный терапевт страны Анжела Арчелия подтверждает его слова.

«Был случай заражения 13 летнего ребенка с тяжелым течением заболевания. У него до 60 % были поражены легкие. Славу богу мы с коллегами смогли спасти его», – сказала Арчелия.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, на заседании штаба проинформировала, о том, что в стране выявлен индийский штамм вируса Covid-19.

«Этот вид вируса чаще может заражать людей молодого возраста, при этом быстрее усугубляется его состояние здоровья. Лечение точно такое же, как и у других штаммов, но обращаться в больницу нужно намного раньше, на первый второй день. Также вирус распространяется на более коротком расстоянии и за меньший период времени», – проинформировала Скорик.

Главной санитарный врач Сухума отмечает, что за эту неделю заболевших коронавирусной инфекцией 285 человек, из них 34 ребенка, на прошлой неделе было выявлено 220, из них детей – 32. Среди них есть случаи и заражения индийским штаммом вируса.

«Что касается индийского штамма, то кто его завез выявить не удалось, но очаг заражения в селе Дзыкута Сухумского района», –  проинформировала Беляева. 

Беляева солидарна с коллегами и считает, что нужно запретить проведение массовых мероприятий.

Министр здравоохранения выслушав специалистов, отметил, что нужно подстраховаться и прорабатывать вопрос создания еще одного амбулаторного центра в столице. Одним из вариантов его расположении может стать Сухумская клиническая больниц № 2.

На встрече также говорилось о необходимости усиления санитарно-эпидемиологического контроля.

Эдуард Бутба  подчеркнул, что нужно уделить особое внимание курортным городам, где в туристический сезон скапливаются большое количество людей.

Эпидемиологи отметили, что ужесточат контроль и совместно с правоохранительными органами будут проводить рейдовые мероприятия, особенно в городах Гагры и Пицунды, так как, они в большей степени нарушают соответствующие нормы.

Также на заседании обсудили повышение ковидных доплат санитаркам, которые непосредственно работают в реанимационных отделениях. Ежемесячно медикам начисляется более 10 миллионов рублей доплат, всего 550 человек обслуживают ковдиные отделения.

Подводя итоги министр здравоохранения озвучил решение оперативного штаба.

«Будем рекомендовать руководству  страны и координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу общепитов в ночное время. При этом, усилим работу СЭС по проверкам объектов туристического размещения», – подчеркнул он.

При этом Эдуард Бутба отметил, что Минздрав Абхазии обратился в Минздрав РФ с просьбой возобновить дежурство российских коллег в ковидных учреждениях в случае еще большего ухудшения эпидобстановки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

SAVE_20210625_191806_1.jpg

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 июня 2021 20:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В СОЧИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.