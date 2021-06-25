МИНЗДРАВ НАМЕРЕН РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТМЕНИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ребята от 16 лет поступают к нам, и очень быстро тяжелеют. В основном болеют группами, они чаще всего посещали одни и те же мероприятия, торжества, свадьбы», – сказал главврач Сухумской инфекционное больницы Астамур Гуния.

Как отметили медики, в стране наблюдается рост числа заболевших Covid-19, а также увеличилась обращаемость в медучреждения. Главврачи ковидных больниц отмечают, что корнавирусной инфекцией чаще начало болеть молодое поколение.

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. В Минздраве Абхазии состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рассматривались вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и порядок дальнейших действий исходя из складывающейся ситуации.

Главный терапевт страны Анжела Арчелия подтверждает его слова.

«Был случай заражения 13 летнего ребенка с тяжелым течением заболевания. У него до 60 % были поражены легкие. Славу богу мы с коллегами смогли спасти его», – сказала Арчелия.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, на заседании штаба проинформировала, о том, что в стране выявлен индийский штамм вируса Covid-19.

«Этот вид вируса чаще может заражать людей молодого возраста, при этом быстрее усугубляется его состояние здоровья. Лечение точно такое же, как и у других штаммов, но обращаться в больницу нужно намного раньше, на первый второй день. Также вирус распространяется на более коротком расстоянии и за меньший период времени», – проинформировала Скорик.

Главной санитарный врач Сухума отмечает, что за эту неделю заболевших коронавирусной инфекцией 285 человек, из них 34 ребенка, на прошлой неделе было выявлено 220, из них детей – 32. Среди них есть случаи и заражения индийским штаммом вируса.

«Что касается индийского штамма, то кто его завез выявить не удалось, но очаг заражения в селе Дзыкута Сухумского района», – проинформировала Беляева.

Беляева солидарна с коллегами и считает, что нужно запретить проведение массовых мероприятий.

Министр здравоохранения выслушав специалистов, отметил, что нужно подстраховаться и прорабатывать вопрос создания еще одного амбулаторного центра в столице. Одним из вариантов его расположении может стать Сухумская клиническая больниц № 2.

На встрече также говорилось о необходимости усиления санитарно-эпидемиологического контроля.

Эдуард Бутба подчеркнул, что нужно уделить особое внимание курортным городам, где в туристический сезон скапливаются большое количество людей.

Эпидемиологи отметили, что ужесточат контроль и совместно с правоохранительными органами будут проводить рейдовые мероприятия, особенно в городах Гагры и Пицунды, так как, они в большей степени нарушают соответствующие нормы.

Также на заседании обсудили повышение ковидных доплат санитаркам, которые непосредственно работают в реанимационных отделениях. Ежемесячно медикам начисляется более 10 миллионов рублей доплат, всего 550 человек обслуживают ковдиные отделения.

Подводя итоги министр здравоохранения озвучил решение оперативного штаба.

«Будем рекомендовать руководству страны и координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу общепитов в ночное время. При этом, усилим работу СЭС по проверкам объектов туристического размещения», – подчеркнул он.

При этом Эдуард Бутба отметил, что Минздрав Абхазии обратился в Минздрав РФ с просьбой возобновить дежурство российских коллег в ковидных учреждениях в случае еще большего ухудшения эпидобстановки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.