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Абхазия Информ

ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ

Новости Пятница, 25 июня 2021 20:38
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ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент АбхазиИ Аслан Бжания за заслуги в области литературы и искусства, за активную общественно-политическую деятельность наградил орденом «Ахьдз-Апша» III степени писателя Владимира Делба.

Президент поблагодарил писателя за его творчество.

«Благодарю Вас за то, что Вы художественным словом рассказываете об Абхазии и ее народе российскому читателю. Желаю Вам, Владимир Михайлович, крепкого здоровья и дальнейших успехов», - сказал глава государства.

Владимир Делба поблагодарил президента за награждение высшей государственной наградой и заверил, что и впредь намерен прославлять Родину своим творчеством.

Писатель преподнёс в дар Президенту свои книги.

Об этом сообщает пресс-служба глава государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 25 июня 2021 20:38

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