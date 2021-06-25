ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» III СТЕПЕНИ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент АбхазиИ Аслан Бжания за заслуги в области литературы и искусства, за активную общественно-политическую деятельность наградил орденом «Ахьдз-Апша» III степени писателя Владимира Делба.

Президент поблагодарил писателя за его творчество.

«Благодарю Вас за то, что Вы художественным словом рассказываете об Абхазии и ее народе российскому читателю. Желаю Вам, Владимир Михайлович, крепкого здоровья и дальнейших успехов», - сказал глава государства.