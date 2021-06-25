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Абхазия Информ

ПРОЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Новости Пятница, 25 июня 2021 22:33
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ПРОЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов.

В заседании приняли участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Манана Делба, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

Предыдущее заседание прошло 21 июня.

Сегодня президенту были представлены предложения рабочей группы по реформированию системы правоохранительных органов с учетом ранее высказанных замечаний.

Аслан Бжания подчеркнул, что готовящиеся изменения должны существенным образом повлиять на повышения качества работы силовых структур и способствовать укреплению правопорядка и защите прав граждан.

В ближайшее время проект реформирования правоохранительных органов, подготовленный Рабочей группой, будет предложен общественности.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 июня 2021 22:54

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