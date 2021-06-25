ТПП ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КАТАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ 2021

Этот год объявлен годом строительства и архитектуры в СНГ. Поэтому и XIII каталог предприятий также был посвящен проблемам и перспективам строительной отрасли в Абхазии.



Подготовка и выпуск каталога – это трудоемкий и долгий процесс. Ежегодно он обновляется и тщательно модерируется. И в этом году, несмотря на сложности во всем мире, связанные с распространением коронавирусной инфекции, число предприятий, внесенных в каталог по сравнению с прошлым годом увеличилось и составило 1213 предприятий.



ТПП не осталась в стороне от ведущих мировых тенденции и трендов, использовав в дизайне Каталога желтый и серые цвета. Также, в этом году, издание был полностью отпечатано и собрано в РУП «Дом печати». Тем самым палата поддержала отечественное издательство.



В ходе презентации ТПП выразила огромную благодарность Министерству по налогам и сборам РА, а также районным налоговым инспекциям за активное содействие в сборе информации при подготовке Каталога предприятий 2021.



Президент торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава отметила, что Каталог включает в себя несколько рубрик, в которых есть интервью представителей различных структур, а также материалы на тему строительства.



«В этом году презентация каталога проходит не традиционно. Более того, мы долго думали проводить ее или нет, но в итоге мы выбрали живое общение, которое невозможно заменить компьютерной техникой или интернетом», - сказала президент ТПП.



По ее словам, коронавирусная инфекция повлиялА не только на образ жизни общества, трансформировалА психологию и мировоззрение человека, профессиональную сферу, но и существенно сказалАсь на экономике, причем, не лучшим образом.



2020 год заставил многих переоценить значение медицины в жизни страны, в защите национальной безопасности и здоровья каждого гражданина. Пандемия заставила и бизнес адаптироваться к современным реалиям, изменить внутренние процессы работы, перестроить отношения с клиентами и партнерами. Сложности подталкивают предпринимателей к самым смелым решениям, а хорошо это или плохо – наверно покажет время.



Тамила Мерцхулава подчеркнула, что из-за отсутствия финансовой подушки безопасности, многие были к этому не готовы и тут предпринимательское сообщество на волонтерской основе подставило свое плечо, в очередной раз показало готовность к вызовам и умение на них реагировать. При этом, предприниматели сумели не только сохранить свой бизнес, но и развиваться, утверждаться на внутреннем и зарубежных рынках.



«Мы очень дорожим партнерскими отношениями с членами палаты. Именно, поэтому мы решили выделить многих из них и сказать им простоЕ человеческое спасибо! В Торгово-промышленной палате уверены, что вместе мы сделаем больше, вместе мы сделаем нашу жизнь лучше!» – сказала в заключение Тамила Мерцхулава.



Гость презентации – министр по налогам и сборам Джансух Нанба также поблагодарил принимавших участие в мероприятии представителей бизнес-сообщества за помощь стране и ее гражданам в трудную минуту.



Гендиректор сотовой компании «А-Мобаил», Борис Барциц, поблагодарил ТПП за награду и поддержку всех предпринимателей. Он подчеркнул, что представители бизнес-сообщества создали движение «Мы вместе» в тяжелый период и, несмотря на собственные проблемы, пришли на помощь республике. Борис Барциц призвал всех пройти обязательное вакцинирование и тем самым тоже помочь стране в предотвращении распространения коронавируса.



По словам главного архитектора столицы Светланы Шаменковой, после войны строительная отрасль переживала не лучшее время. Потом ситуация частично выправилась, но в последние годы у строителей опять появились серьезные проблемы, такие как отсутствие работы.

Шаменкова выразила надежду, что уже в ближайшее время, общими усилиями мы все придем к тому, что строительство будет процветать.



Руководством Торгово-промышленной палаты принято решение о награждении членов ТПП, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, внесших свой вклад в период пандемии и принявших активное участие в движении «Мы вместе». За участие в движении «Мы вместе» и финансовую поддержку в борьбе с COVID-19 дипломов и памятных наград Торгово-промышленной палаты удостоены:



Общества с ограниченной ответственностью: «Вина и воды Абхазии», «Премиум», Совместное предприятие «А-Мобаил», «Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные Воды Абхазии», «Флагман», «Ахра 2006», «Дурипшская винодельня», «Хамса», Совместное предприятие «Абхазморпром», «Абхаз-Мед», «Север-1», «Супермаркет «Сухум», «Кровля Плюс», Совместное предприятие «Сухумский рыбокомбинат плюс», «Позитив», «Гаруда-Экспресс», ТК «Мега-транс» и «Абхазпродукт».



Коммерческие банки: «Кибит-банк», «Амра-Банк» и банк ЦМР «Абхазия».



Индивидуальные предприниматели: Артур Ашуба, Хасби Гаглоев и Осман Барциц.



Мероприятие проходило в свободной, дружеской обстановке.



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Строительство одна из крупнейших отраслей, формирующих ВВП республики. С учетом послевоенной ситуации, строительный бизнес всегда был и будет востребован и постоянно набирать обороты. Благоприятным фактором для его развития является наличие разнообразных запасов минеральных ресурсов, в том числе мрамора, доломита, гранита, песка, кирпично-черепичной глины и так далее.



Сегодня в сфере строительства в Абхазии заняты как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Большая часть предприятий относится к негосударственному сектору. Строительные фирмы предлагают различные виды услуг, включающие в себя проектирование объектов, непосредственно строительство, реконструкцию сооружений различного типа, проведение всех необходимых подготовительных работ, а также отделочные, кровельные работы и другие работы. Но основная деятельность большинства строительных организаций на сегодня – капитальный ремонт.



Архитектура создает материально организованную среду, необходимую для жизнедеятельности людей, в соответствии с современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. На сегодняшний день, молодые абхазские архитекторы используют в своей работе современные тенденции при реконструкции послевоенных построек, при этом, не теряя исторического облика наших городов.