ПРЕСС-СЛУЖБА КМ: ПРИЛИЧНО ОДЕТЫЙ, НО НЕ СЛЕДЯЩИЙ ЗА СЛОВАМИ ПОЛИТИК МОЖЕТ РАСПУГАТЬ ЭЛЕКТОРАТ

Руководителем «АНД» А. Ардзинба было сказано: «Абсурд заключается в том, что политические конкуренты дошли до того, во многом не гнушаясь уже, и в сговоре с криминалом идут во власть». Удивительно слышать такое от одного из бывших руководителей в правительстве, помня о том, что совсем недавно именно его власть прямо обвинили в попытке заручиться предвыборной поддержкой тех, кого после президентских выборов 2019 г. расстреляли на набережной столицы. Важно помнить, что должностное положение А. Ардзинба в результате тех выборов было пролонгировано.



Нет никаких сомнений в том, что по факту убийства на набережной виновные должны понести заслуженное наказание. Непонятно другое: в чем вина действующей власти? Она никак не причастна ни к гудаутским переговорам, ни к его последствиям.



Другой криминальный момент. Сидевший на брифинге рядом с руководителем «АНД» бывший вице-президент республики покинул свой пост по интересному мотиву. Напомним, что, уходя с высокой должности, он пояснил свой поступок так: «Проблема, что я оказался слабым, потому что человек, который думает, мыслит и живет по закону, априори оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти. После неблаговидного поступка, неабхазского поступка (нанесение удара бокалом по голове вице-президента в ресторане – прим. наше), человека выпускают через одни сутки, и то он просидел в кабинете следователя, отдавая указания практически всей правоохранительной системе, кому и что делать… Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь в рамках закона, даже на столь высокой должности. Я имею возможность действовать только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия».



Далее бывший вице-президент В. Габния продолжил: «Мы должны признать, что 27 мая (2014 г., когда был совершен насильственный захват власти нынешней оппозицией, в результате которого сам Габния стал вице-президентом, а А. Ардзинба – министром экономики и вице-премьером республики – прим. наше) был не лучшим днем нашей истории, где мы, решая одну государственную задачу, столкнулись с другой, после чего власть и толпа уравновесились и наступила власть толпы…» А кто ж тогда сидел на «длинной запасной скамейке» прежней власти, «эффективные молодые менеджеры» или «толпа»? Выходит, толпа, «охлократы». И риторика своеобразная («Слушай, ты…» - одна из форм обращения молодого политика А. Ардзинба к главе государства). Не та ли «толпа» снова хочет вернуться?



Необходимость столь подробных цитат из заявления бывшего вице-президента В. Габния заключается в том, что его политические соратники в «АНД», обвиняя действующую власть в состоянии криминогенной обстановки, умышленно умалчивают о корнях этой проблемы. Эти цитаты свидетельствуют о порядках и нравах, которые были порождены именно в период, когда и В. Габния, и А. Ардзинба руководили нашей страной, в одной команде наслаждаясь властью.



На упомянутом брифинге министр внутренних дел Д. Дбар привел статистику по криминогенной ситуации за разные периоды. И для всех очевидно, какая она была при власти, в которой А. Ардзинба был вице-премьером. Интересно другое. Руководитель «АНД» говорит: «…я не могу прийти к родственникам убитого или к тому, кому на днях закинули гранату во двор… и сказать «вы знаете, вот, по статистике у нас раскрываемость выросла». Да, такие слова трудно сказать пострадавшему от криминала человеку. Их трудно произнести представителю любой власти.



С 2014 по 2020 год в Абхазии было совершено 128 убийств и покушений на убийство, 31 похищение граждан, 248 грабежей, 220 разбоев. Это в период, когда А. Ардзинба был одним из руководителей в правительстве. Так, какие слова он говорил тогда родственникам всех этих пострадавших граждан? Никто не слышал. Возможно потому, что не ощущалась необходимость объясняться со своими гражданами за полный криминальный беспредел. Об этом и говорил бывший вице-президент В. Габния, покидая свой пост.



Задача любой власти, не занятой вопросами исключительно собственного благополучия, - методично искоренять влияние криминала на различные сферы жизни нашего общества. Но искоренить за один год то, что выпестовывалось и поощрялось в течение 6 лет предыдущей властью, практически невозможно. Как и непродуктивно в эмоциональном пылу предметно рассуждать о состоянии криминогенности общества и путях решения проблем.



Кстати, о реформах. Власть, к которой всецело принадлежит руководитель «АНД», без устали расхваливала якобы проведенную ею судебную реформу. Но как же так оказалось, что в этой «реформированной» системе остались судьи, «выпускающие убийцу»? Выходит, то ли реформа была сыровяленой, либо ее вовсе и не было – одни лозунги прошлой власти. К сожалению, реальность такова, что все эти объявленные ею «реформы» стоят в одном ряду с судебной.



Там же и «экономические преобразования». 6 лет ушло при прежней власти на разработку двух программ социально-экономического развития. За эти программы уплачены немалые деньги, бюджетные в том числе. В остатке – потраченные на пропаганду средства, уничтожены реально работавшие сельхозпроекты (примерно 1200 га заложенных плантаций, фруктовых садов и виноградников), люди, потерявшие работу, потери колоссальных сумм по Инвестпрограмме, многомиллионные растраты и хищения. Ореховая афера государства, «медовый» кризис, цитрусовый грабеж населения. Много чего можно вспомнить.



Упоминая одно из коррупционных уголовных дел, А. Ардзинба заявляет, что «дело и материалы были разработаны еще до прихода Аслана Георгиевича к власти». Вопрос: если это так, то почему руководитель республиканского предприятия продолжал мирно руководить им, пока власть не сменилась? И сколько таких «разработанных» дел так и оставалось «в разработке»? Разве не «покрупнее и помясистее» дело с беглым министром по репатриации? Что-то незаметно было желание бывшей власти бороться со своими коррупционерами, «диверсантов отлавливать, которые засели в правительстве». Тогда система опознавания «свой-чужой» работала без перерыва: все помнят, против кого возбуждались прежней властью уголовные дела и чем они увенчались в судах.



Потому манипуляции темами о коррупции, ранжирование преступлений по принципу «свой-чужой», сговорами с криминалом в борьбе за власть нежелательны для оппозиции.



О майнинге не говорим, о нем все сказано. Обещанный и лоббируемый нынешними оппонентами «криптовалютный рай» обернулся для страны сущим адом. Эта тема стала похожа на брошенного родителями ребенка, с разницей в том, что за судьбу его должно беспокоиться только государство, а на «пособия» хотят жить все, и далеко не провластные бенефицианты.



В стране очень много проблем. Значительная часть из них требует особого внимания к себе и государства, и общества. Их решение зависит от профессиональной, системной работы всех ветвей власти, и часто – от поддержки гражданского общества. Любой власти будет трудно вести диалог с теми, кто не обладает даже общими представлениями о культуре политических дискуссий, кто ставит перед собой не задачу решения накопившихся или возникающих проблем, а пытается через публичную демагогию «назначить» виновных за собственные провалы, обещает «вывести людей на улицы». Это и есть то, что называется «будоражить общество».



Честолюбивость, амбициозность – хорошие и даже необходимые качества для человека, занявшегося политикой. Важно при этом видеть «тонкие красные линии», не заиграться, следить за публичной речью. Это важно для завтрашнего дня, когда от такой риторики могут отвернуться даже потенциальные союзники. Ведь прилично одетый, но не следящий за словами политик может распугать электорат: люди ценят спокойствие, склонны к уравновешенности в политике и симпатизируют надежным политическим деятелям.



Это практический совет, в том числе от бывалых чиновников, засевших в правительстве опытных политических и экономических «диверсантов».