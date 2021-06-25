ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 16801 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 376 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 человека, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 26, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.