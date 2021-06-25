ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 16801 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 25 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 376 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 человека, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 26, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16801 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15380 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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