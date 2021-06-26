ВНИМАНИЕ! МЧС АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

- купаться ближе 50 метров от мест впадения горных рек в море;

Не забывайте о том, что категорически запрещено:

Не оставляйте детей у воды без присмотра!

Сухум. 26 июня 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии предупреждает граждан республики и гостей Абхазии о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде в течение всего купального сезона.

- на границе Гагрского и Гудаутского районов в устье реки Бзыбь, в Гудаутском районе в месте впадения реки Аапста;

- в Сухумском районе в устье реки Гумиста;

- в Сухуме в месте слияния реки Куласур с морем;

- в Очамчырском районе при впадении реки Кодор;

- в Ткуарчалском в месте впадения реки Алдзга.

После тщательного обследования сотрудниками МЧС акватории городских пляжей в ниже следующих городах не рекомендуется купаться:

- в городе Сухум – у разбитого причала на набережной Диаскуров (волнорез справа и слева торчат металлические штыри);

- в городе Гагра – в районе гостиницы «Абхазия», (между первым и вторым волнорезами куски жезела и трубы);

- при купании между третьим и вторым волнорезами можно повредиться арматурой;

- между 7 и 8 волнорезами – в воде обнаружен швеллер;

- от 9 волнореза, в районе «Павильона» на 25 метров глубину и на 100 метров в ширину уходит в воду плита с металлическими штырями;

- в районе «Ракушки» между 2-3 и 4 волнорезами везде встречаются металлические штыри;

- в районе «Искры» между 2 и 3 волнорезами вглубь на 35 метров торчат металлические трубы.

В городе Очамчыра не рекомендуется купаться у 3, 6, 10, 11, 21, 24 и 24 волнорезов.

Нумерация волнорезов в любом населенном пункте начинается с востока на запад.

МЧС Абхазии настоятельно просит внимательно отнестись к этой информации и строго соблюдать все правила безопасного поведения на воде.