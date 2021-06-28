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Абхазия Информ

СКОРЫЙ ПОЕЗД «МОСКВА–СУХУМ» СТОЛКНУЛСЯ С ЭКСКАВАТОРОМ

Новости Понедельник, 28 июня 2021 11:26
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СКОРЫЙ ПОЕЗД «МОСКВА–СУХУМ» СТОЛКНУЛСЯ С ЭКСКАВАТОРОМ

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. 26 июня в районе города Гагра скорый поезд «Москва – Сухум» столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. ЧП произошло в 16 часов 35 минут.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения.

До прибытия резервного локомотива из Адлера движение поезда было остановлено. Спасатели МЧС Абхазии несли непрерывное дежурство в районе остановки поезда, организовав подвозку питьевой воды.

Из-за аварии скорый поезд «Сухум – Санкт-Петербург» вынуждено был остановлен на вокзале Гудауты, а электропоезд «Гагра-Туапсе» на вокзале города Гагра. У составов оперативно организовали дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также спасателей в количестве 20 человек.

Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложили пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт.

На месте стоянки поездов побывали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр по ЧС Лев Квициния.

В 2 часа 30 минут 27 июня движение по железной дороге из Гагры в Сухум было полностью восстановлено.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июня 2021 11:28

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