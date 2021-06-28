В АБХАЗИИ ПРОШЛИ АКЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

В столице на набережной Диоскуров были организованы соревнования по настольному теннису, стритболу, большому теннису, шахматам, шашкам и плаванию.

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. Пропаганда здорового образа жизни и развитие спорта среди молодежи была основной целью мероприятий, которые прошли в городах республики.

Соревновались как старшие, так и младшие школьники. Самая юная победительница в Очамчыре сказала, что будет всегда любить спорт и вырастит здоровым и счастливым человеком как ее мама – старший инспектор по делам несовершеннолетних ОВД по Очамчырскому району.

В акциях за пропаганду здорового образа жизни приняли участие сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних, а волонтеры при помощи сотрудников Госавтоинспекции МВД РА раздавали на дорогах Абхазии листовки, призывающие к отказу от наркотиков и футболки с логотипом акции.

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками, и отмечается ежегодно 26 июня.

Источник: https://www.mvdra.org/publications/12246/