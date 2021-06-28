ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН
Новости Понедельник, 28 июня 2021 14:19
Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР УВД по Гагрскому району задержаны и водворены в ИВС Цишба Станислав Леонидович 1957 г.р., житель г. Гагра - так называемый "вор в законе", а так же считающийся криминальным авторитетом г. Пицунда Хишба Ренад Юрьевич 1975 г.р., проживающий в с. Лдзаа Гагрского района.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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