ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР УВД по Гагрскому району задержаны и водворены в ИВС Цишба Станислав Леонидович 1957 г.р., житель г. Гагра - так называемый "вор в законе", а так же считающийся криминальным авторитетом г. Пицунда Хишба Ренад Юрьевич 1975 г.р., проживающий в с. Лдзаа Гагрского района.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.