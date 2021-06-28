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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Понедельник, 28 июня 2021 14:21
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. Задержан разыскиваемый с 18 июня прошлого года житель п. Адзюбжа Чанба Эшсоу Нотикович 1989 г.р. Гражданину Чанба вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию на территории РА наркосодержащих растений, совершенное в крупном размере.

Как ранее сообщалось, 4 июня 2020 года сотрудники УКОН МВД оперативным путем выявили и уничтожили плантации по выращиванию наркосодержащих растений. Порядка 19 тысяч корней Конопли и Мака сотрудники милиции изъяли на приусадебном участке жителя Очамчырского района Эсшоу Чанба. А в жилище гражданина в с. Аджюбжа были изъяты кустарные приспособления, сырье наркосодержащих растений и пластиковая тара с растворителем.

В криминальном архиве мужчины судимость за кражу и грабеж, последний приговор - условно с испытательным сроком на 2 года, вступил в силу в 2019 году. Не отбыв его, Чанба занялся возделыванием плантаций наркосодержащих растений.

В ходе разрабатываемой оперативной информации правоохранительными органами и ранее проводились спецоперации по задержанию Чанба, но последнему удавалось скрываться в родном селе. 23 июня текущего года, уже после задержания данного гражданина, при обследовании его приусадебного участка в с. Адзюбжа вновь обнаружены корни запрещенных растений. В общей сложности правоохранителями изъяты саженцы растений конопли и 431 корень растения Мака снотворного, содержащие наркотически активные компоненты и пригодные для использования в качестве сырья для изготовления опиосодержащих наркотических средств.

Следственно-оперативные мероприятия в отношении гражданина Чанба продолжаются. Задержание Эшсоу Чанба провели совместно сотрудники службы госбезопасности Республики Абхазия, управления уголовного розыска министерства внутренних дел и оперативного состава райотдела по Очамчырскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июня 2021 14:56

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