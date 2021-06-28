ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Делегация Абхазии была представлена из учителей русского языка и литературы. Вместе с ними в семинаре участвовали более 100 учителей из Крыма, других российских регионов, а также из Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии.

14 учителей-русистов из Абхазии приняли участие в XIII Международном научно-методическом семинаре «Русская словесность: теория и школьная практика» в рамках XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в г. Ялта (Крым).

Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое русское слово» проходит в Крыму с 2007 года под эгидой Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, правительства Москвы, фонда «Русский мир».

Цели и задачи фестиваля – развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения.