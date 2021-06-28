ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. Отделом потребительского рынка Администрации Гагрского района совместно с Санитарно-эпидемиологической службой при участии сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району продолжаются рейды по выявлению объектов несанкционированной торговли, а также проверки соответствия самих объектов торговли и реализуемых ими товаров санитарно-эпидемиологическим нормам. 24 июня рейдовые мероприятия прошли в Приморском парке города Гагра, в районе Колоннады, а также местах, популярных для отдыха у жителей и гостей курорта.

В ходе проверок был выявлен ряд нарушений. Была приостановлена работа нескольких точек, опечатаны торговые павильоны, осуществлявшие предпринимательскую деятельность без разрешительных документов, у которых отсутствовали лицензии на право реализации спиртных напитков и разрешения на право осуществления выносной торговли, а также не соответствовавшие санитарно-эпидемиологическим нормам.



Администрацией Гагрского района была демонтирована самовольно возведённая металлическая конструкция с бетонной площадкой на территории Приморского парка близ гагрской Колоннады.



По всем нарушениям были составлены акты.



Информация предоставлена пресс-службой Администрации Гагрского района.