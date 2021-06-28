ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ

«Аслан Георгиевич, обратиться к Вам нас вынуждает Ваше упорное молчание по всем вопросам, поставленным нами, в том числе по отставке руководителя АГТРК Ирины Агрба за тотальную цензуру, противоречащую демократическим принципам нашего государства, по отставке членов Кабинета министров, допустивших грубейшую ошибку с легализацией добычи криптовалют, вследствие чего государству и гражданам нанесён колоссальный ущерб, а также игнорирование Вами конституционной обязанности обращаться к Народному собранию с посланием, отражающим внутреннюю и внешнюю политику.

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. Руководители оппозиционный партий и организаций обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания просьбой организовать прямой эфир на АГТРК и ответить по основным тезисам внутренней и внешней политики с участием лидера оппозиции Адгура Ардзинба.

Такой стиль управления государством считаем неприемлемым. Граждане имеют право знать куда и к чему ведёт свою политику гарант их конституционных прав. У нас большие сомнения, что Вы смогли бы заручиться поддержкой большинства граждан Республики Абхазия, если бы во время выборной кампании озвучивали бы тезисы о многоуровневых переговорах с Грузией и продаже стратегических объектов страны.

В связи с изложенным выше, во избежание домыслов и слухов, а также в связи с отсутствием второй год конституционного документа, Вашего послания Народному собранию, считаем важным и необходимым в ближайшее время организовать прямой эфир на АГТРК с Вашим выступлением по основным тезисам внутренней и внешней политики с участием лидера оппозиции Адгура Ардзинба.

Накопившиеся вопросы интересуют всех граждан страны, такие как пандемия, энергетика, аэропорт, железная дорога, демаркация границ, демографическая ситуация нашего народа, борьба с коррупцией и преступностью, борьба с бедностью и многое другое. Игнорирование далее наших справедливых и обоснованных обращений приведёт к дальнейшей эскалации политической обстановки и вся ответственность будет лежать лично на Вас.

Рассчитываем на Ваше понимание сложившейся сложной ситуации и участие в ближайшее время в прямом эфире с лидером оппозиции, главная цель которого нахождение путей выхода из политического и социального-экономического кризиса.

АРУАА

РПП «ФНЕА»

ПП «Апсны»

РОО «АНД»