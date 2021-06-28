В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На стадии возбуждения уголовного дела действия вышеназванных лиц квалифицированы по части 4 статьи 157 (хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА с согласия Генеральной прокуратуры РА по материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА, возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГУ Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Республики Абхазия Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.

На данном этапе предварительного расследования установлено, что вышеназванные лица, получая химио-гармоно препараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесения заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Предварительным следствием будет охвачен период времени действия Государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы.

В настоящее время органом расследования выполняются следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством РА на этапе возбуждения уголовного дела, а также рассматривается вопрос меры пресечения в отношении подозреваемых Л. Аргун, Н. Лагвилава и Л. Квеквескири.

Одновременно следственное управление МВД Республики Абхазия информирует граждан, при наличии неправомерных действий со стороны должностных лиц национального онкологического центра, в том числе связанных с получением бесплатной химиотерапии, обращаться по телефонам 8(840)229-72-20 или +7(940)967-54-00.

Источник: https://www.mvdra.org/press/12257/