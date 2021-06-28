В СУХУМЕ РЕСТАВРИРУЮТ ФАСАДЫ ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ДОМОВ НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД

Виолетта Гумба с 1987 года живет в доме по улице Эшба, 189 и помнит, как выглядел фасад дома, и каким он предстал перед ней, когда вернулась после войны в свою квартиру.

Прошло 28 лет с окончания войны в Абхазии, а следы от войны в виде выбоин от снарядов и пуль до сих пор на фасадах многих зданий.

Сухум. 28 июня 20217 Абхазия-Информ. В Сухуме начали реставрировать фасады двух многоквартирных домов по улице Эшба, 189 и 191. Дома стоят на въезде в город и одни из первых, которые видят гости столицы.

«Все было в ужасном виде. И так же оставалось столько лет! Отдыхающие, когда заезжают в город, останавливаются и начинают фотографировать, выкладывают в интернет, удручающее впечатление производит такое состояние фасадов домов. У нас, конечно, много проблем, но хорошо, что с чего-то начали. Мы давно ждали ремонта фасада. Мы все с соседями очень рады. Спасибо Администрации города, что начали такие работы», - сказала Виолетта Гумба.

Такого рода работы помимо того, что дорогостоящие, требуют специальной техники. Ее в Абхазии нет, но есть строители-альпинисты, которых Администрация столицы и привлекла к работам.

«По распоряжению главы государства, Администрация города приступила к работам по восстановлению фасадов двух домов, чтобы привести их в надлежащий вид. Учитывая, что у нас нет спецтехники, башенных кранов, было принято решение пригласить профессиональных строителей-альпинистов, которые имеют значительный опыт в проведении таких работ. Они уже работали в Новом районе, где произвели очень качественные работы по частичному восстановлению фасада дома по Агрба, 9, - сказал заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации города Сухум Руслан Авидзба.

По его словам, это первый масштабный проект по восстановлению фасада. Позже будет создана целевая программа по восстановлению фасадов домов в городе Сухум. Ремонтные работы проводятся под контролем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сухума.

При восстановлении фасада применяются качественные материалы, которые будут держаться долго.

Строители произвели подготовительные работы – очистили фасад от старой штукатурки и отслаивающейся краски, зашпатлевали и загрунтовали выбоины от снарядов и межпанельные швы.

Службы Администрации города проводятся и другие работы. По улице Инал-ипа, где стоят две многоквартирные жилые новостройки, ведется масштабный ремонт канализационного коллектора.

Как рассказал Руслан Авидзба, после окончания строительства новых домов по истечении определенного времени произошла усадка строений и надлом канализации, из-за чего случилось постоянное подтопление двора нечистотами из канализации. «Проблема не новая, не сегодняшнего дня. Жители неоднократно обращались в Администрацию за помощью. Так как ситуация была аховая, из-за надлома происходит постоянное подтопление двора. Несмотря на то, что эти дома не муниципальная собственность, а частные многоэтажные дома, тем не менее, здесь живут наши горожане, и они должны жить в нормальных условиях. Администрацией принято решение заняться капитальным ремонтом. Учитывая сложность работ, 20 процентов стоимости взял на себя город, а остальное было выплачено из республиканского бюджета. Проблема, которая вызывала недовольство жителей, будет устранена», - заверил Руслан Авидзба.

Проводимые работы сложны в исполнении, так как глубина залегания труб порядка трех метров и была опасность обвала грунта траншеи. Но обошлось все без эксцессов, благодаря грамотным действиям специалистов «Водоканала». Они произвели замену и водопроводной трубы, чтобы исключить подтопление этого участка.

После завершения работ этот участок улицы Инал-ипа асфальтируют и благоустроят. Муниципальное учреждение «Горстройпроект» Администрации Сухума проводит на набережной замену плафонов, ремонт фонарных столбов, тумб и очистку каменных парапетов.

«Произвели работы по очистке от соли и красок, которые наносились годами, после мы проштукатурили специальными смесями, которые долго будут сохранять свой вид, и сейчас мы часть покрасили, часть подготавливаем и будем окрашивать. Впереди участок от Амры до здания правительства. Плафоны и проводка к ним полностью заменены», - перечислил директор МУ «Горстройпроект» столичной Администрации Астамур Пипия.



Об этом сообщает сайт столицы.