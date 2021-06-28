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Абхазия Информ

МАСТЕР СПОРТА ПО ММА ЗИЯД САДАЙЛЫ ПРОВЁЛ МАСТЕР-КЛАСС В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 28 июня 2021 22:58
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МАСТЕР СПОРТА ПО ММА ЗИЯД САДАЙЛЫ ПРОВЁЛ МАСТЕР-КЛАСС В АБХАЗИИ
Сухум. 28 июня 2021. Абхазия-Информ. Двухкратный победителя Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата Европы и мастер спорта по ММА Садайлы Зияд провёл мастер-класс в зале бойцовского клуба Георгий Победоносец в Сухуме (Федерация тайского бокса Абхазии). 
 
Спортсмен рассказал собравшимся о той роли, которую спорт играет в его жизни, а также о важности занятий спортом. Встреча с абхазскими бойцами единоборств оказалась чрезвычайно интересной, информативной и полезной.
 
«Мы остались очень довольны мастер-классом Сайдалы. Это спортсмен высочайшего уровня. У него хорошая тренерская работа. Наши спортсмены  благодарят его за участие в мастер-классе. И мы надеемся, что проведение мастер-классов известных российских спортсменов в Абхазии станет хорошей традицией», - сказал президент Федерации Тайского бокса Абхазии, тренер бойцовского клуба Георгий Победоносец Теймураз Гергедава. 
 
Федерация тайского бокса Абхазии благодарит председателя Сухумского района партии «Амцахара» Астамура Герхелия за организацию мастер-класса, а также Дениса Хаджимба.
 
Об этом сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Абхазии.
Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июня 2021 23:05

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