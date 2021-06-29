ДАННЫЕ ПО КОВИДУ БЬЮТ «РЕКОРДЫ»
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 июня проведено у 437 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 138 из них
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, у 78 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 27 июня умерла пациентка 1986 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 30, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17044 человека. Зарегистрировано 245 летальных случаев. Выздоровели 15407 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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