ДАННЫЕ ПО КОВИДУ БЬЮТ «РЕКОРДЫ»

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 июня проведено у 437 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 138 из них

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, у 78 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.