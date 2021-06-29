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Абхазия Информ

АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Новости Вторник, 29 июня 2021 15:32
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АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня на ПС Очамчыра-тяга в 07:03 в произошло возгорание ЗРУ 110 кВ (закрытое распределительное устройство). В результате пожара, из строя было выведено большая часть оборудования подстанции.

Без подачи электроэнергии остались пять сёл Очамчырского района и большая часть г. Очамчыра.

На месте аварии работают все службы РУП Черноморэнерго. О ходе восстановительных работ будут сообщать своевременно.

Так же ПС Бзыбь была обесточена в связи с аварийным отключением ВЛ Бзыбь 220 кВ. Причиной аварии стал удар молнии по подвесным изоляторам на опоре номер17.

Ещё одна авария произошла Сухумском районе. В следствии непогоды вышла из строя линия 10 кВ .

Введутся ремонтные работы. Напряжение будет подано в ближайшее время.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 29 июня 2021 15:40

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