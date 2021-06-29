АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня на ПС Очамчыра-тяга в 07:03 в произошло возгорание ЗРУ 110 кВ (закрытое распределительное устройство). В результате пожара, из строя было выведено большая часть оборудования подстанции.
Без подачи электроэнергии остались пять сёл Очамчырского района и большая часть г. Очамчыра.
На месте аварии работают все службы РУП Черноморэнерго. О ходе восстановительных работ будут сообщать своевременно.
Так же ПС Бзыбь была обесточена в связи с аварийным отключением ВЛ Бзыбь 220 кВ. Причиной аварии стал удар молнии по подвесным изоляторам на опоре номер17.
Ещё одна авария произошла Сухумском районе. В следствии непогоды вышла из строя линия 10 кВ .
Введутся ремонтные работы. Напряжение будет подано в ближайшее время.
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ ПОЖАРА ПОДСТАНЦИИ "ОЧАМЧЫРА-ТЯГА"
- ДАННЫЕ ПО КОВИДУ БЬЮТ «РЕКОРДЫ»
- МАСТЕР СПОРТА ПО ММА ЗИЯД САДАЙЛЫ ПРОВЁЛ МАСТЕР-КЛАСС В АБХАЗИИ
- В СУХУМЕ РЕСТАВРИРУЮТ ФАСАДЫ ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ДОМОВ НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД
- В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО