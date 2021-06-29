АВАРИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня на ПС Очамчыра-тяга в 07:03 в произошло возгорание ЗРУ 110 кВ (закрытое распределительное устройство). В результате пожара, из строя было выведено большая часть оборудования подстанции.

Без подачи электроэнергии остались пять сёл Очамчырского района и большая часть г. Очамчыра.