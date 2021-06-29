ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ ПОЖАРА ПОДСТАНЦИИ "ОЧАМЧЫРА-ТЯГА"

На месте происшествия президенту сообщили о том, что пожар был оперативно ликвидирован силами двух пожарных расчётов, однако оборудование подстанции сгорело. Никто не пострадал.

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Очамчыру, где произошёл пожар на подстанции «Очамчыра-тяга» мощностью 32 мегаватт. На пульт управления МЧС сигнал о пожаре поступил в 7:03 утра.

Энергетики доложили президенту о том, что сейчас им предстоит определить объем нанесенного ущерба. В результате пожара были обесточены часть города Очамчыра и пять сел района.



Глава государства провел экстренное совещание в Администрации Очамчырского района. В его работе приняли участие и. о. заместителя главы Администрации президента Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа, глава Очамчырского района Беслан Бигвава, его заместитель Артимон Габлая, председатель районного собрания Адгур Квициния, руководители правоохранительных органов района.

На совещании обсуждался вопрос обеспечения электроэнергией населения обесточенных сел.

Энергетики сообщили, что по временной схеме электричество уже восстановлено в домах жителей города Очамчыра и в некоторых сёлах. По оставшимся населенным пунктам прорабатывается временная схема подача электроэнергии на период восстановительных работ.



Президент отметил, что случившееся ещё раз показывает проблемы характерные для энергетической отрасли. Также он заявил, что в энергетической отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, а чрезвычайная ситуация требует принятия чрезвычайных мер.



Аслан Бжания сообщил, что планировал провести совещание в таком же составе в ближайшие дни, где должны были обсуждаться вопросы энергоснабжения, однако произошедшее чрезвычайное происшествие вынудило провести это собрание сегодня.



Президент в очередной раз отметил, что энергетическая отрасль – одна из самых важнейших отраслей. Он уделяет ей особое внимание и считает, что только дисциплина и повышение ответственности может исправить ситуацию.

В частности только дисциплина и ответственность способны повлиять на собираемость оплаты за электроэнергию.

Было обращено внимание на большие долги с многолетней историей за неуплату электроэнергии.

Президент поручил главе Администрации Очамчырского района повысить ответственность глав сельских администраций за собираемость средств за электроэнергию, предупредил о их персональной ответственности.

На исправление ситуации Бжания отвёл им один месяц.

Глава государства заявил, что первого августа заслушает доклад о том, как эта ситуация была исправлена в соответствии с его поручением.

Чрезвычайность ситуации вызвана тем, что если не повысить собираемость средств за потребление электроэнергии – невозможно будет обновить необходимыми для функционирования подстанций мощностями. Эта мера, в которой нуждается отрасль в целом.



Президент также в очередной раз коснулся проблемы майнинга. Главе государства доложили, как обстоят дела в районе по этому вопросу. Начальник райотдела милиции сообщил, что выявлены несколько новых ферм по добыче криптовалюты, которые уже обесточены.



Глава государства поручил при обнаружении майнинг-ферм, в тот же день демонтировать и вывозить оборудование в специально определённые для этого места. Он также поручил устанавливать хозяев ферм, а оборудование изымать немедленно.



Президент предписал руководству РУП «Черноморэнерго» следить за тем, чтобы на подстанциях были усилены меры противопожарной безопасности, а также поддерживалось санитарное состояние внутри станций и прилегающих к ним территориях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.