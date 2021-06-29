У РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии закупило для Республиканского наркологического диспансера современный газовый хроматограф, стоимостью 10 млн рублей.
Новое оборудование поможет выявлять следы алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов в организме человека.
Система сможет обнаружить в пробе даже одну-две молекулы алкоголя, наркотиков и различных психотропных препаратов, и приблизительное время их принятия.
Главный врач наркодиспансера Ирма Ануа отметила, что раньше они пользовались экспресс системами, но теперь, с появлением нового оборудования они смогут работать намного эффективнее.
«Теперь, мы сможем выявлять не только наличие наркотиков в организме человека, но также и психотропные вещества», - отметала она.
Аппарат может определить наличие в организме человека более 700 лекарственных, препаратов, и около 1 тысячи наркотических и психотропных веществ.
В скором времени приедут специалисты, которое установят оборудование, а также обучат сотрудников наркодиспансера его эксплуатировать.
Об этом сообщает Минздрав РА.