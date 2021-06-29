У РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ

Система сможет обнаружить в пробе даже одну-две молекулы алкоголя, наркотиков и различных психотропных препаратов, и приблизительное время их принятия.

Новое оборудование поможет выявлять следы алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов в организме человека.

Главный врач наркодиспансера Ирма Ануа отметила, что раньше они пользовались экспресс системами, но теперь, с появлением нового оборудования они смогут работать намного эффективнее.

«Теперь, мы сможем выявлять не только наличие наркотиков в организме человека, но также и психотропные вещества», - отметала она.

Аппарат может определить наличие в организме человека более 700 лекарственных, препаратов, и около 1 тысячи наркотических и психотропных веществ.

В скором времени приедут специалисты, которое установят оборудование, а также обучат сотрудников наркодиспансера его эксплуатировать.

Об этом сообщает Минздрав РА.