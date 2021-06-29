ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. 3 июля отмечается День города Сухум. В 10:30 состоится возложение цветов в Парке Славы.
11:00-20:00 – экспозиция «Маска Диоскуров», Набережная Махаджиров (развалины ресторана «Диоскурия»).
16:00 – развлекательные мероприятия для детей, Набережная Махаджиров (парк, напротив Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба). 17:00 – вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» Набережная Махаджиров (у эвкалипта).
18:00 – «Классическое ассорти» (рояль, скрипка, виолончель, флейта), Набережная Махаджиров (напротив кафе «Амра»).
20:00 – оркестр народных инструментов им. О. Хунцария (рук. Денис Арухаа), Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).
21:00 – торжественная часть празднования Дня города Сухум. Праздничный концерт. Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).
День города Сухум отмечается ежегодно в первую субботу июля.
Данное решение было принято в ходе заседания специальной комиссии в администрации столицы 28 января 2016 года.
Об этом сообщает сайт столицы.