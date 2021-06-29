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Абхазия Информ

ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Новости Вторник, 29 июня 2021 16:13
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ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. 3 июля отмечается День города Сухум. В 10:30 состоится возложение цветов в Парке Славы.

11:00-20:00 – экспозиция «Маска Диоскуров», Набережная Махаджиров (развалины ресторана «Диоскурия»).

16:00 – развлекательные мероприятия для детей, Набережная Махаджиров (парк, напротив Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба). 17:00 – вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» Набережная Махаджиров (у эвкалипта).

18:00 – выставка «АҞӘА», творческий дуэт художника Е. Гуськовой и фотографа Н. Авидзба, Набережная Махаджиров (площадь перед Абхазским государственным драмтеатром им. С. Чанба).

18:00 – «Классическое ассорти» (рояль, скрипка, виолончель, флейта), Набережная Махаджиров (напротив кафе «Амра»).

20:00 – оркестр народных инструментов им. О. Хунцария (рук. Денис Арухаа), Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).

21:00 – торжественная часть празднования Дня города Сухум. Праздничный концерт. Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).

День города Сухум отмечается ежегодно в первую субботу июля.

Данное решение было принято в ходе заседания специальной комиссии в администрации столицы 28 января 2016 года.

Об этом сообщает сайт столицы.

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