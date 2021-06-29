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Абхазия Информ

ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА СДЕЛАЛИ 4682 ЧЕЛОВЕКА

Новости Вторник, 29 июня 2021 16:22
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ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА СДЕЛАЛИ 4682 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Компьютерный томограф в ковидном госпитале Гудауты вышел из строя. Об этом сказал на  пресс-конференции,  посвященной эпидемиологической ситуации в республике, министр здравоохранения Эдуард Бутба.  

«В Гудаутском ковидном госпитале после перепадов электроэнергии сбилось программное обеспечение. Мы стараемся как можно быстрее решить возникшую  проблему», – сказал министр.

Минздрав  обратился за помощью к  специалистам   фирмы «Toshiba» в России. «Мы попросили их помочь нам, чтобы оперативно решить проблему, так как нам самим запустить софт не удалось», – сказал Эдуард Бутба.

Он также отметил что, из-за перепадов напряжения  проблемы с работой компьютерного томографа были и в  Республиканской больнице. На данный момент там неполадки устранены и он функционирует.
Прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины.

«Вакцинация проходит согласно протоколам», - отметил он.

Министру задали вопрос, будут ли выдаваться гражданам Абхазии сертификаты российского образца с QR-кодами?

«В этом направлении нами ведется активная работа. Мы  ждем ответа от Российской Федерации», – проинформировал Эдуард Бутба. При этом он отметил, что в Россию уже направлены письма о поставке в Абхазию еще одной партии вакцины от коронавирусной инфекции.  

По информации главы Минздрава, кампанию по вакцинации первой партией вакцин в количестве 6500 доз планируется завершить в течение двух недель. Эдуард Бутба отметил, что в связи с ухудшением эпидобстановки Минздрав мобилизовал внутренние резервы, но при этом Абхазия обратились и к Российской Федерации за помощью с медицинскими кадрами.    

«Мною было направлено письмо в Минздрав РФ, чтобы при необходимости направили в Абхазию дежурные бригады российских  медиков.  Вопрос на стадии согласования. Мы запросили реаниматологов, инфекционистов, детских инфекционистов, профильных специалистов», – сказал Эдуард Бутба.  

Об этом сообщает сайт Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 29 июня 2021 16:27

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