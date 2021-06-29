ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА СДЕЛАЛИ 4682 ЧЕЛОВЕКА

Минздрав обратился за помощью к специалистам фирмы «Toshiba» в России. «Мы попросили их помочь нам, чтобы оперативно решить проблему, так как нам самим запустить софт не удалось», – сказал Эдуард Бутба.

«В Гудаутском ковидном госпитале после перепадов электроэнергии сбилось программное обеспечение. Мы стараемся как можно быстрее решить возникшую проблему», – сказал министр.

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Компьютерный томограф в ковидном госпитале Гудауты вышел из строя. Об этом сказал на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в республике, министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Он также отметил что, из-за перепадов напряжения проблемы с работой компьютерного томографа были и в Республиканской больнице. На данный момент там неполадки устранены и он функционирует.

Прививку от коронавируса в Абхазии сделали 4682 человека, 2197 из них привиты вторым компонентом вакцины.

«Вакцинация проходит согласно протоколам», - отметил он.

Министру задали вопрос, будут ли выдаваться гражданам Абхазии сертификаты российского образца с QR-кодами?

«В этом направлении нами ведется активная работа. Мы ждем ответа от Российской Федерации», – проинформировал Эдуард Бутба. При этом он отметил, что в Россию уже направлены письма о поставке в Абхазию еще одной партии вакцины от коронавирусной инфекции.

По информации главы Минздрава, кампанию по вакцинации первой партией вакцин в количестве 6500 доз планируется завершить в течение двух недель. Эдуард Бутба отметил, что в связи с ухудшением эпидобстановки Минздрав мобилизовал внутренние резервы, но при этом Абхазия обратились и к Российской Федерации за помощью с медицинскими кадрами.

«Мною было направлено письмо в Минздрав РФ, чтобы при необходимости направили в Абхазию дежурные бригады российских медиков. Вопрос на стадии согласования. Мы запросили реаниматологов, инфекционистов, детских инфекционистов, профильных специалистов», – сказал Эдуард Бутба.

Об этом сообщает сайт Апсныпресс.