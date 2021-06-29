Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. В Государственном концертном зале Пицундского храма открывается летний концертный сезон 2021 года. В программах концертов – органная, инструментальная, и вокальная классическая и современная музыка западно-европейских российских и абхазских композиторов.

В концертах принимают участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Республики Абхазия Давид Терзян), и солисты: Лука Гаделия (орган), Нана Черкезия (сопрано), Алхас Ферзба (бас) и Астамур Квициния (тенор).

Билеты в кассах органного зала продаются в день концерта с 13.00.