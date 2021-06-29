СИТУАЦИЯ НА РИЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Сильные ливни не повлияли на ситуацию с селем в Рицинском реликтовом парке, сказал сегодня Абхазия-Информ директор парка Адамур Багателия.

20 мая в районе Ауадхара произошло серьезное природное явление. Селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к альпийским лугам.