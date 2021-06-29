СИТУАЦИЯ НА РИЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Сильные ливни не повлияли на ситуацию с селем в Рицинском реликтовом парке, сказал сегодня Абхазия-Информ директор парка Адамур Багателия.
20 мая в районе Ауадхара произошло серьезное природное явление. Селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к альпийским лугам.
«Слава Богу все нормально. Работники парка провели большой объем работ с использованием спецтехники. Все работы уже завершены и никакой угрозы озеру нет. Природные явления непредсказуемы. В районе оползня установлены маяки ведется мониторинг обстановки. Ничего угрожающего пока не наблюдается», – директор национального парка Адамур Багателия.
Абхазские экологи оползень, случившийся на Ауадхаре называют естественным процессом образования ландшафта.
Рицинский реликтовый национальный парк – это самый популярный и посещаемый туристами заповедник Абхазии. Экскурсионный маршрут по парку, известный большинству туристов как экскурсия к озеру Рица, является самым популярным у туристов, и почти каждый отдыхающий в Абхазии посещает его.