 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 29 июня 2021 17:11
Оцените материал
(0 голосов)
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. 30 июня в 11:00 в зале заседаний Кабинета Министров состоится очередное заседание Правительства.

В повестке дня 16 вопросов:

О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Абхазия, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2012 года №154;

О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 мая 2014 года №23 «О предоставлении ООО «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря (Восточно-Абхазский участок)»;

О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 апреля 2013 года №18 «О предоставлении ООО «РН-Шельф Абхазии» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря»;

О проведении переговоров о заключении Меморандума о сотрудничестве в области спорта между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Министерством народной власти по спорту Боливарианской Республики Венесуэла;

Об утверждении «Положения о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами»;

Об утверждении «Порядка выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия», «Порядка выдачи лицензии на приобретение спортивного оружия» и формы бланков лицензии на приобретение гражданского оружия и лицензии на приобретение спортивного оружия»;

Об определении уполномоченного центрального органа государственного управления в области наименований географических объектов и о внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

Об утверждении ликвидационного баланса Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» и передаче недвижимого имущества Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» в муниципальную собственность Гудаутского района;

О списании здания АЗС-2 Республиканского унитарного предприятия «Абхазская государственная топливная компания»;

О передаче Администрацией Президента Республики Абхазия автотранспортного средства Администрации Галского района;

Об отмене Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 октября 2019 года №141 «О передаче имущественного комплекса завода железобетонных изделий в п. Бзыпта Гагрского района»;

Об утверждении Правил предоставления субсидий редакциям периодических печатных изданий и организаций, осуществляющим теле- и/или радиовещание, за исключением государственных учреждений, финансируемых из Государственного бюджета Республики Абхазия;

О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий при Кабинете Министров Республики Абхазия;

О внесении изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 3 июля 2020 г. №119 «О составе Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года»;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 18 декабря 2003 года №416 «Об утверждении «Порядка ввоза, распределения и использования гуманитарной помощи в Республике Абхазия»;

Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2021 год.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 29 июня 2021 17:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СИТУАЦИЯ НА РИЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.