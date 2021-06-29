ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Абхазия, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2012 года №154; О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 мая 2014 года №23 «О предоставлении ООО «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря (Восточно-Абхазский участок)»;

30 июня в 11:00 в зале заседаний Кабинета Министров состоится очередное заседание Правительства.

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. 30 июня в 11:00 в зале заседаний Кабинета Министров состоится очередное заседание Правительства.

О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 апреля 2013 года №18 «О предоставлении ООО «РН-Шельф Абхазии» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря»;

О проведении переговоров о заключении Меморандума о сотрудничестве в области спорта между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Министерством народной власти по спорту Боливарианской Республики Венесуэла;

Об утверждении «Положения о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами»;

Об утверждении «Порядка выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия», «Порядка выдачи лицензии на приобретение спортивного оружия» и формы бланков лицензии на приобретение гражданского оружия и лицензии на приобретение спортивного оружия»;

Об определении уполномоченного центрального органа государственного управления в области наименований географических объектов и о внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

Об утверждении ликвидационного баланса Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» и передаче недвижимого имущества Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» в муниципальную собственность Гудаутского района;

О списании здания АЗС-2 Республиканского унитарного предприятия «Абхазская государственная топливная компания»;

О передаче Администрацией Президента Республики Абхазия автотранспортного средства Администрации Галского района;

Об отмене Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 октября 2019 года №141 «О передаче имущественного комплекса завода железобетонных изделий в п. Бзыпта Гагрского района»;

Об утверждении Правил предоставления субсидий редакциям периодических печатных изданий и организаций, осуществляющим теле- и/или радиовещание, за исключением государственных учреждений, финансируемых из Государственного бюджета Республики Абхазия;



О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий при Кабинете Министров Республики Абхазия;

О внесении изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 3 июля 2020 г. №119 «О составе Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года»;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 18 декабря 2003 года №416 «Об утверждении «Порядка ввоза, распределения и использования гуманитарной помощи в Республике Абхазия»;

Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2021 год.